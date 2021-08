Amazone Michèle George heerst in de dressuur en schenkt België eerste goud

Met Michèle George mocht één van de beste Belgische paralympiërs aller tijden vandaag aantreden. Een zekerheid op een medaille, werd vooraf gezegd, al sprak ze dat voorafgaand aan de wedstrijd zelf niet uit.



Tijdens de wedstrijd maakte George echter al snel duidelijk dat ze opnieuw dé te kloppen ruiter zou zijn. De 47-jarige amazone werkte een nagenoeg foutloze oefening af met haar paard Best of 8. Met 76,476 kreeg ze een absolute topscore toegekend.

De concurrentie wist wat hen te doen stond, maar niemand bleek in staat om de score van George te benaderen. Het zilver ging naar de Britse Sophie Wells, de titelverdedigster op dit onderdeel, brons ging naar de Nederlander Frank Hosmar.

Kevin Van Ham, onze landgenoot die in de zelfde reeks in actie kwam, werd met een score van 69,357 knap 7e. George pakt na haar dubbel goud in Londen en haar goud en zilver in Rio nu opnieuw goud, haar vijfde paralympische medaille. Het is na de bronzen medailles van Manon Claeys en Griet Hoet de derde belgische plak van de dag.