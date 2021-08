18 olympische kampioenen op Memorial: "Verschillende atleten mikken op WR"

"Publiek én de allerbeste atleten die aanwezig zijn: dat is heel mooi", zegt organisator Cedric Van Branteghem. "Logistiek is het wel een hele uitdaging. Iedereen moet beschikken over een Covid Safe-ticket, een PCR-test of een antigeentest en dat moet allemaal gecontroleerd woden."

De Memorial Van Damme kan uitpakken met een straf deelnemersveld: 35 medaillewinnaars van de recente Olympische Spelen zijn erbij in Brussel, waarvan 18 olympische kampioenen.

"Naast onze eigen Nafi Thiam in het hoogspringen is het onder meer uitkijken naar blikvangers als Warholm (400m horden), Duplantis (polsstokspringen), Ingebrigtsen (1.500m) of Thompson (200m). En we hebben ook op bijna elke discipline geprobeerd om er de sterkste Belg bij te zetten."

"De Memorial heeft altijd een topniveau en in een olympisch jaar is het vaak nog een tikkeltje meer. Verschillende atleten willen proberen een wereldrecord aan te vallen. Het wordt een olympisch feest, want aan het einde van de avond zullen we ook nog hulde brengen aan de Belgische olympische atleten."