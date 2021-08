Zelf de 100m sprinten op de Memorial? Speel mee voor een plek in banen 1 en 2. Ook 10 duotickets te winnen

Vertegenwoordig Sporza op de 100 meter voor liefhebbers

Dit jaar is er nog een bijzonder moment tijdens het voorprogramma, want dan is er een 100 meter voor liefhebbers waarbij jij misschien wel Sporza kunt vertegenwoordigen.

Let op: de loopwedstrijd is om 18.19 u. Als je mag deelnemen, moet je om 17 u in het stadion zijn. Na je sprint mag je uiteraard in de tribune plaatsnemen voor de rest van de avond.

Natuurlijk moet iedereen die het Koning Boudewijnstadion binnenkomt een COVID Safe-ticket hebben.