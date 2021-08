Vitesse waarschuwt Anderlecht: "Met snelheid Openda gaan we vol voor winst"

"Als je tegen een grote club zoals Anderlecht speelt, ben je geen favoriet. Toch kunnen we ons meten met de Belgen. Dat hebben we in Brussel (3-3) laten zien", vertelt Letsch op de persconferentie.

Anderlecht favoriet? Daar ziet Vincent Kompany geen graten in. "Als Anderlecht zijnde ben je altijd favoriet, ook morgen. Het is een status die hand in hand gaat met onze naam."



"De Conference League is belangrijk voor onze supporters en onze ploeg. Ook vorige week hebben we gespeeld met die uitstraling. Het was niet perfect, maar we zullen morgen weer met dezelfde winnaarsmentaliteit starten. We willen nog meer mooie Europese avonden naar het Lotto Park brengen."

Ook bij Vitesse verwacht de coach opnieuw "een intense wedstrijd" te zien. "Voor onze club is dit een prachtige en speciale kans. We gaan volledig voor de winst. Kansloos zijn we morgen ook zeker niet."