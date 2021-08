Standard opent rouwregister op Sclessin voor overleden Wilfried Van Moer

"Standard biedt de supporters die hulde willen brengen aan onze voormalige middenvelder Wilfried Van Moer de mogelijkheid om in het stadion van Sclessin een rouwregister te komen tekenen. Dit zal nadien overhandigd worden aan de familie", laat de club weten.

Het rouwregister ligt op de hoek van het veld tussen tribune 2 en tribune 3 (toegang via ingang 10 in de rue Ernest Solvay). De supporters kunnen donderdag en vrijdag een boodschap schrijven in het rouwregister, telkens van 10 u tot 18 u.

Wilfried Van Moer vierde zijn grootste successen op de Belgische velden met Standard, waarvoor hij van 1968 tot 1976 speelde. De drievoudige Gouden Schoen (1966, 1969 en 1970) veroverde met de Rouches drie landstitels (1969, 1970 en 1971) en een Ligabeker (1975).