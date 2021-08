PSG weigert Real-bod op Mbappé: "Maar houden hem niet tegen als hij weg wil"

De Franse kranten Le Parisien en L'Equipe melden eerder vandaag dat Paris Saint-Germain een bod van zo'n 160 miljoen euro niet aanvaard heeft. Leonardo bevestigt dat zijn club het voorstel van de Koninklijke naast zich neergelegd heeft.

"Het bod was onvoldoende en we willen Kylian Mbappé graag in Parijs houden", zegt de sportieve directeur van PSG. "Het is altijd onze bedoeling geweest om zijn contract te verlengen, maar als Mbappé wil vertrekken, zullen we hem niet tegenhouden."

In dat geval zal er dus wel meer boter bij de vis moeten komen dan de 160 miljoen die Real Madrid al geboden heeft. Volgens de Franse media wil PSG nog zo'n 200 miljoen euro vangen voor de 22 jarige aanvaller.

Het huidige contract van Mbappé bij PSG loopt na dit seizoen af. Daardoor riskeert de club om de spits volgende zomer gratis te zien vertrekken. In 2017 betaalde de club nog 180 miljoen euro om Mbappé weg te plukken bij Monaco.