Peter Sagan, die traint in de Pyreneeën, maakt wederoptreden op het EK

De drievoudig wereldkampioen is hersteld van de knieblessure die hem tijdens de Tour de France dwong tot opgave."Mijn herstel verloopt voorspoedig", meldt de 31-jarige Sagan, die ook een ingreep aan de knie onderging.



"Ik ben intensief aan het trainen om weer op mijn beste niveau terug te keren. Ik kan onmogelijk voorspellen hoe de EK-race zal uitpakken, maar kan wel beloven dat ik alles zal geven voor een zo goed mogelijk resultaat", aldus de Slowaak, die in 2016 de eerste Europese titel op de weg veroverde. Momenteel is Sagan aan het trainen in de Pyreneeën.





Sagan is bezig aan zijn laatste jaar bij de Duitse ploeg Bora-hansgrohe. Hij fietst de komende twee seizoenen voor de Franse ploeg Team TotalEnergies.

Andere grote namen die hun deelname aan het EK hebben bevestigd zijn onder anderen Tourwinnaar Tadej Pogacar, onze landgenoot Remco Evenepoel, Filippo Ganna en Kasper Asgreen.