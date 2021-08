Nainggolan in selectie tegen Nicosia: "Hij is erg gefocust op de wedstrijd"

Kan Antwerp een 4-2-achterstand in eigen huis nog ombuigen en zich morgen alsnog voor de Conference League plaatsen? "We zijn er zeker van dat dat nog mogelijk is", vertelde Bataille prompt op de persconferentie voor de kwalificatiewedstrijd tegen Omonia Nicosia. De rechtsback van de roodhemden is niet de enige die een stuntzege wel ziet zitten. Ook hun immer strijdlustige coach Brian Priske heeft maar één doel: "morgen willen we winnen en doorstoten."

Radja is goed bezig in de kleedkamer en toont ook kwaliteit op het veld Brian Priske, coach Antwerp

Het doel heiligt de middelen?

In de Bosuil zit ook Radja Nainggolan gewoon in de selectie, nadat hij dit weekend door de politie betrapt werd op te snel en onder invloed rijden. "Radja is heel gefocust op de match", meent Priske. "Hij is goed bezig in de kleedkamer en toont ook kwaliteit op het veld." Het is koffiedik kijken of El Ninja Antwerp effectief wat meer slagkracht zal mogen geven morgen.

Van de hel naar de hemel?

Fuck the system?

Antwerp zal donderdag komaf moeten maken met de defensieve blunders die hen een mooie uitgangspositie gekost hebben. "We speelden vorige week goed, maar in de tweede helft waren we wat in paniek door de tegengoal", vindt Bataille.

Hier en daar wordt geopperd om terug te keren naar een vijfmansdefensie, maar daar wil trainer Brian Priske voorlopig niets over horen: "Onze defensie heeft genoeg kwaliteit en ervaring. Het ligt niet aan het systeem van vier of vijf verdedigers."

Met vier is natuurlijk anders dan met vijf, maar we kennen allemaal onze taken Jelle Bataille