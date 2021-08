Moet geblesseerde Doku passen voor de Rode Duivels?

Doku zal morgen tegen het Noorse Rosenborg in de barrages van de Conference League en zondag in de Ligue 1 tegen Angers niet in actie kunnen komen.

"Jérémy heeft een hamstringblessure en momenteel is het afwachten hoe die zal evolueren", aldus zijn coach Bruno Genesio. "Pas over 10 tot 15 dagen zal hij er helemaal terug staan. Gelukkig is er net die interlandbreak en hebben we dus tijd."

Doku werd afgelopen weekend vlak voor de rust gewisseld in het duel tegen Nantes, dat Rennes met 1-0 won. De mogelijke blessure van Doku betekent meer dan waarschijnlijk slecht nieuws voor de Rode Duivels. Morgen maakt bondscoach Roberto Martinez zijn selectie voor de komende WK-kwalificatiewedstrijden bekend.