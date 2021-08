Kwam sprookje 3x3 Lions er na fraude? Speler bevestigt niet-deelname aan fictieve toernooien

Basketball Belgium start een onderzoek naar mogelijke fraude bij de organisatie van 3x3 toernooien. "Basketball Belgium, Basketbal Vlaanderen of AWBB zijn op geen enkele manier betrokken partij in de organisatie van dergelijke toernooien en ze hebben ook nooit een dossier of klacht hierover ontvangen", zegt Jan Van Lantschoot, voorzitter van Basketball Belgium.

Onder meer door die toernooien konden de Lions (Nick Celis, Thierry Mariën, Thibaut Vervoort en Rafaël Bogaerts) zich plaatsen voor kwalificatietoernooien in Graz en Debrecen, waar ze alsnog een ticket voor de Spelen behaalden. Onze redactie belde naar één van de spelers die ingeschreven stonden op 17 van de vermeende fictieve toernooien. Hij gaf toe niet aanwezig te zijn geweest, maar wou verder niks kwijt over het dossier.

"Het is een heel complexe situatie, onder meer door dat gewijzigde puntensysteem", onderstreept BOIC-woordvoerder Matthias Van Baelen. "Hoe dan ook ligt de verantwoordelijkheid om eventuele fraude te onderzoeken bij FIBA."



Met Nick Celis, de bezieler van het 3x3-project, zal het BOIC (voorlopig) geen contact opnemen. "We gaan dit eerst bekijken met de basketbalfederatie. Zij zijn het eerste aanspreekpunt naar atleten toe", legt Van Baelen uit.



De 3x3 Lions waren in Tokio een van de verrassingen binnen Team Belgium. Met een vierde plaats grepen ze net naast een medaille. "Wat er ook mag zijn van het verhaal, en ik benadruk daarbij nogmaals dat we op dit moment geen weet hebben van mogelijke fraude, de basketmannen hebben een 4e plaats gehaald", zegt Van Baelen.



"Op sportieve gronden hadden ze dus hun plaats op de Spelen, dat is gebleken uit de resultaten."