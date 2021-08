Internationaal Paralympisch Comité: "De 2 Afghaanse para-sporters hebben land verlaten"

Zakia Khudadadi doet aan para-taekwondo, Hossain Rasouli aan atletiek. De 23-jarige Khudadadi had de eerste vrouw van haar land moeten worden op de Paralympische Spelen.



"Ik ga niet zeggen waar ze zijn, want het gaat hier niet over sport, maar over mensenlevens en het beschermen van mensen", legde Spence uit.

Volgens de Australische mediazender ABC zouden de 2 behoren tot een groep van een 50-tal Afghaanse sporters die door Australië weggehaald zijn, maar daar kwam geen officiële bevestiging van door de autoriteiten.

Craig Spence benadrukte dat ze niet zullen meedoen aan de Spelen: "Het is duidelijk dat ze een traumatische ervaring hebben meegemaakt, ze krijgen psychologische bijstand."

Khudadadi en Rasouli maakten zich klaar om naar Tokio af te reizen, toen de taliban het land bliksemsnel overspoelden. Net als veel Afghanen zochten ze daarop wanhopig naar een uitweg uit het land vanaf de luchthaven van hoofdstad Kaboel, de enige site die voorlopig door het Amerikaanse leger wordt gecontroleerd.