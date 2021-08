Benelux Tour biedt kansen aan sprinters, tijdrijders en pocketklimmers

"Wij kunnen onze renners een heel gevarieerd parcours aanbieden in deze zevendaagse rittenkoers", zegt Christophe Impens organisator Golazo.

De sprinters komen wellicht in de eerste, derde en vierde etappe aan hun trekken. De tijdrijders mogen hun kunnen etaleren op dag twee. De pocketklimmers mogen zich uitleven in de Ardennen op zaterdag en daags nadien, op de slotdag, in de onuitgegeven etappe met start in Namen en aankomst in Geraardsbergen, met passages over de Bosberg en de Muur.



De organisatoren van de Benelux Tour zijn ambitieus. "We staan nog tot 2022 op de kalender van de WorldTour en het is onze bedoeling om daar ook daarna deel van blijven uit te maken", klinkt het.

"Bovendien breiden we ons parcours in 2022 ook uit naar Luxemburg en zal de benaming Benelux Tour dan de lading volledig dekken. Dit jaar was het nog niet mogelijk een uitstap te maken naar het Groothertogdom, maar dat zit er in de nabije toekomst dus zeker aan te komen."