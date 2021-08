Belgisch 3x3-team klopt de olympische kampioen in het hol van de leeuw

De Standaard berichtte eerder vandaag dat de Belgische 3x3-ploeg in de aanloop naar de Olympische Spelen fictieve toernooien georganiseerd zou hebben om haar ranking op te vijzelen, om zo te kunnen deelnemen aan het olympische kwalificatietoernooi. Daar dwongen ze op het veld hun ticket voor Tokio af, waar ze knap 4e werden.



Dat De Belgische mannen, die in het 3x3-circuit aantreden als Team Antwerp, hun plaats hebben op het mondiale niveau hebben ze woensdag andermaal bewezen. Ze lieten de commotie in eigen land niet aan hun hart komen en wonnen in Letland het Challengertoernooi van Riga.



Olympiërs Nick Celis, Rafaël Bogaerts en Thibaut Vervoort hadden in de Letse hoofdstad het gezelschap van Bryan De Valck, die er niet bij was in Tokio. Het Belgische kwartet schopte het in Letland tot in de finale, waarin een duel met thuisfavoriet Riga op het programma stond.

Riga kon net als Team Antwerp rekenen op 3 van de 4 spelers die er ook in Tokio bij waren. In een zenuwslopende finale beet de olympische kampioen evenwel in het zand. De Valck schonk de Belgen de overwinning met een rake tweepunter in het absolute slot: 20-18, tot frustratie van het enthousiaste thuispubliek.