"PSG legt bod van 160 miljoen euro van Real Madrid voor Mbappé naast zich neer"

Het contract van Mbappé loopt volgende zomer af en dus blijft de vraag of de Fransman bijtekent of alsnog andere oorden opzoekt. Het is al jaren een publiek geheim dat Real Madrid Mbappé maar al te graag wil binnen rijven.

Nieuw contract voor 5 seizoenen ligt klaar bij PSG

De onderhandelingen van de contractverlenging lopen en PSG drukt volgens Franse media stevig door om Mbappé aan boord te houden, maar de handtekening blijft voorlopig uit. Er zou nochtans een voorstel voor 5 seizoenen klaarliggen, met een jaarsalaris van 50 miljoen euro.



Als Mbappé niet bijtekent, moet PSG hem deze zomer alsnog te gelde maken om minstens een deel van de investering te recupereren. In 2017 werd er 180 miljoen euro betaald om Mbappé weg te plukken bij zijn jeugdclub AS Monaco.



In Parijs was hij de voorbije seizoenen samen met Neymar de absolute vedette, maar daar kwam deze zomer dan weer verandering in met de komst van Lionel Messi.