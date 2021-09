Voetentennis en trefbal: FIFA22 stelt nieuwe spelmodus voor met VOLTA Arcade

In de nieuwe spelmodus nemen teams van maximaal 3 spelers het tegen elkaar op in korte toernooien met 4 korte spelletjes die willekeurig gekozen worden. De ploeg die de meeste punten bij elkaar kan sprokkelen, wint.



Zo kunnen FIFA-fans een potje online trefbal met elkaar spelen of “Foot Tennis” - een wedstrijdje tennis dat uitsluitend gespeeld wordt met - je raadt het al - de voeten.



In “Disco Lava” proberen spelers al dribbelend zo veel mogelijk terrein te veroveren. In “Target Gallery” moet je zo veel mogelijk bewegende doelen raken in zo weinig mogelijk tijd. En tijdens “Wall Ball Elimination” speel je dan weer, net zoals vroeger tijdens de speeltijd, voetbal tegen een muur.



Behalve de minigames werd er ook een nieuw systeem voor VOLTA Football voorgesteld: het virtuele straatvoetbal zal vanaf deze editie seizoensgebonden updates krijgen – vergelijkbaar met games als Fortnite of Call of Duty: Warzone. Spelers dagen elkaar online uit en maken elke 6 weken kans op nieuwe beloningen.



FIFA22 komt uit op 1 oktober op PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series en PC.