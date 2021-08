VIDEO: leider Roglic valt en verliest voorsprong: "Zonder risico win je niet"

Primoz Roglic trok vandaag in de 10e Vuelta-rit de aanval in, maar door een valpartij in de afdaling van de slotklim verloor hij zijn bonus op Enric Mas en Miguel Angel Lopez. De Movistar-tenoren en de Sloveen bundelden daarna wel de krachten en liepen verder uit op de Ineos-tandem Egan Bernal en Adam Yates.

Roglic verklaarde dat hij geen al te grote schade opliep bij zijn val. "Ik had me beter gevoeld indien ik niet gevallen was", zei hij. "Maar ik ben oké. Er was wat actie vandaag (lacht). Dat is koers, zonder risico's win je niet. Ik viel omdat ik te hard ging en de weg in de afdaling glad was, zo gaat dat nu eenmaal."