OH Leuven ziet zijn topschutter Thomas Henry naar Venetië vertrekken

OH Leuven haalde Thomas Henry in 2019 op bij Tubeke. Dankzij de goals van de Fransman wist de club de promotie naar 1A af te dwingen. Ook in de hoogste klasse bleef Henry aan de lopende band scoren, 45 doelpunten maakte hij sinds zijn komst naar Den Dreef.

Maar nu is Henry op zijn 26e klaar voor meer. Venezia kon de aanvaller én OHL verleiden met voldoende geld. Bij de promovendus wordt Henry ploegmaat van onder meer Daan Heymans.