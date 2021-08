Nieuw drama in Verona! Je kon er gif op innemen: Chievo Verona failliet

Chievo Verona werd vorig jaar nog 8e in de Serie B, maar degradeerde eind juli administratief naar de Serie D. De club had tot dinsdag de tijd om een nieuwe koper aan te trekken en zijn toetreding tot de competitie zo te valideren.

Helaas is het me niet gelukt," schrijft Sergio Pellissier, die zelf 517 keer in actie kwam voor Chievo en 139 keer scoorde. "Ik betreur echt dat ik niet genoeg tijd had om een nieuwe sponsor te vinden in deze moeilijke tijden."



"Dit is een van de treurigste dagen uit mijn leven. Ik heb alles geprobeerd en ik hoopte echt dat het me zou lukken om dit fantastische verhaal verder te zetten.

De stad hoopt de jeugdteams van de club te behouden.