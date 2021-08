Jelle Vanendert stopt er straks mee: "Steeds moeilijker om me te motiveren"

De naam van Jelle Vanendert was jarenlang bijna onlosmakelijk verbonden met de Lotto-ploeg, waarvoor hij ook zijn 2 profzeges behaalde. In 2018 won hij een rit in de Ronde van België, in 2011 triomfeerde hij in de Tour op Plateau de Beille.

"Dat was sowieso het mooiste moment uit mijn carrière. Maar ik heb nooit onder stoelen of banken gestoken dat de Ardense koersen mij het beste lagen. Ik ben blij dat ik ook daar enkele podiumplaatsen behaald heb."

Maar die glorietijden liggen al eventjes achter de rug. "Ik heb een paar weken geleden beslist om ermee te stoppen. Het werd steeds moeilijker om mij te motiveren om mij elke keer goed voor te bereiden op de koersen."

"Ik rijd voor een kleine ploeg (Bingoal-Pauwels Sauzen-WB) en door corona was het moeilijk om een mooi programma te rijden. Ik had niet echt een duidelijk programma, geen echt project."