Jelle Geens maakt jeugd warm voor triatlon: "Talentenpoel is iets te klein"

De Belgian Hammers kaapten in Tokio de 5e plek weg en richten nu hun blik op Parijs 2024. Maar daarna gaapt een kloof. "We hebben heel weinig reserven", zegt Geens. "Als er iemand geblesseerd raakt, zitten we in de problemen."

"Veel jeugd is er niet na de Belgian Hammers", zegt Geens. "Daar moeten we dus iets aan doen. Als ik mijn steentje kan bijdragen door naar hier te komen, dan doe ik dat heel graag. Het is leuk om de jeugd nog eens aan het werk te zien."

Eind juli vertoefde Jelle Geens nog in Tokio, afgelopen weekend liep hij rond in Sint-Niklaas om toekomstige triatleten aan te moedigen. In de Steratlon kon jong en oud kennis maken met de combinatie van zwemmen, fietsen en lopen.

Geens, die de individuele triatlon in Tokio miste door een coronabesmetting en nu zelf geblesseerd is, beseft maar al te goed dat er jonge versterking nodig is. "Het is niet eenvoudig om de talenten, die nu in de atletiek of het zwemmen zitten, naar de triatlon te brengen."

"We hebben heel goede lopers, zwemmers en fietsers, dus moeten we ook goede triatleten hebben. Er zijn zeker talenten, maar de poel is misschien nog net iets te klein."

"Je hoeft ook niet op je 8 jaar aan triatlon te beginnen. Het is goed om te beginnen met zwemmen of lopen. Op 14- of 15-jarige leeftijd kunnen de talenten dan naar de triatlon stromen."