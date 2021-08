Is alleenheerschappij van Anderlecht over? "Seizoen enkel geslaagd met titel"

"De CL-uitschakeling kwam hard aan bij ons"

De vrouwen van Anderlecht zijn er dit weekend niet in geslaagd om verder door te stoten in de Champions League. Tegen het Kroatische Osijek verloor de ploeg van kersvers coach Johan Walem in eigen huis met 0-1. "Ik ben vooral teleurgesteld voor de speelsters", vertelt Walem. "Ze hebben er alles aan gedaan om die overwinning over de streep te trekken. Anderzijds was het een mooi leerproces en heeft de groep gemerkt wat er nog nodig is om er ook Europees te staan."

Het was een bommetje, maar er valt dit jaar nog veel te winnen Stefania Vatafu

Onder anderen Charlotte Tison en Stefania Vatafu verdedigden de paarse kleuren tegen Osijek. "De uitschakeling kwam hard aan bij ons. We hebben nochtans de kansen gehad om het af te maken", vertelt Vatafu.

"We hebben de koppen na de wedstrijd wel eens goed bij elkaar gestoken om de uitschakeling achter ons te laten", pikt Tison in. "Het was een bommetje, maar er valt dit jaar nog veel te winnen. Onze blik is nu op de competitiestart gefocust."



Het "nieuwe" Anderlecht wil weer furore maken in België.

"Dit jaar loert het gevaar om elke hoek"

In die nieuwe seizoenscompetitie ligt de vierde opeenvolgende titel niet zomaar voor het rapen voor Anderlecht. De ploeg van coach Walem zag heel wat toppers, zoals Tine De Caigny, vertrekken en de tegenstand de transfermarkt bestormen. Toch blijft Walem gezond ambitieus: "Onze selectie ligt zelf niet zo dik bezaaid met zoveel ervaring als vorig jaar. Maar we zijn klaar om aan een nieuw project te beginnen. Enkel als we weer kampioen worden is ons seizoen geslaagd." "Dit jaar is het kransje titelkanshebbers wel uitgebreider dan vorige jaren. We zijn met 6 ploegen die iets in de pap te brokken hebben. Het zal een spannende strijd worden, maar dat is positief voor de kijker én de speelsters zelf."

We zijn met 6 ploegen die iets in de pap te brokken hebben Johan Walem

Ook Vatafu en Tison bekijken de kwaliteitsinjectie in België door een roze bril. "Door sterkere en meer felbevochte wedstrijden te spelen in België, kunnen we ons beter voorbereiden op het internationale toneel. Dat er meer competitie is, is enkel maar positief voor de sport", meent Vatafu.

"Vroeger hadden we inderdaad altijd een meer uitgesproken belager of tweestrijd. Dit jaar loert het gevaar om elke hoek", weet ook Tison. "We willen dit jaar weer bovenaan eindigen. Op die manier kunnen we volgend jaar weer beter doen in de Champions League. Dat zal onze voornaamste drijfveer zijn dit seizoen."