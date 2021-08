Goffin trekt zich met kniepijn terug voor Winston Salem, straks ook voor US Open?

David Goffin sukkelt al een tijdje met tal van blessures. In juni was het nog zijn enkel (die hem de Spelen kostte), nu heeft hij last van zijn (linker)knie.

Goffin had gehoopt om een week voor de start van de US Open in Winston Salem nog wat matchritme te kunnen opdoen. Sinds zijn blessure in Halle speelde hij immers maar één match, die hij dus verloor.

"Ik vind het heel jammer dat ik moet passen voor Winston Salem. Ik heb al een paar dagen last van mijn knie en ik onderga nu de nodige behandelingen om klaar te geraken voor de US Open."

Als Goffin toch fit geraakt, zal hij niet alleen met een gebrek aan matchritme maar ook met heel wat fysieke twijfels beginnen aan het laatste grandslamtoernooi van het jaar.