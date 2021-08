Gert Vande Broek: "Janssens heeft getoond dat ze onze Herbots kan zijn"

"Het doel was om met 3-0 te winnen en de wedstrijd niet te lang te laten duren vandaag. De meisjes hebben hun vrije dag verdiend.", verklaarde coach Gert Vande Broek na de 3-0-zege (25-23, 25-19, 25-15) van de Yellow Tigers (FIVB-12) tegen Bosnië-Herzegovina.

Al liep de organisatie in de beginfase niet van een leien dakje. "De eerste set ging moeizaam, maar Ik denk dat iedereen de reden kent. We wilden Britt Herbots minder in het spel betrekken, om haar fit te houden voor de rest van het toernooi. We konden haar dus minder aanspelen. We moesten dan op zoek gaan naar wie er wel kon scoren."

Janssens to the rescue: "Uiteindelijk heeft Marlies Janssens het uitstekend gedaan. Janssens was zeker de uitblinkster vandaag. Ze was erg goed in aanval en in de verdediging en heeft zo getoond dat ze de Britt Herbots van de ploeg kan zijn."