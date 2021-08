Franstalige zwemfederatie slaat mea culpa voor niet-selectie Dumont voor Tokio

Valentine Dumont bleef deze zomer nipt boven de olympische criteria van de Internationale zwembond (FINA), maar kreeg toch een uitnodiging voor de Spelen in de bus van de zwemfederatie.

De Belgische zwembond (KBZB) hanteert echter nog strengere selectieregels en nam het olympisch ticket van Dumont weer af. Zo moest België het stellen met twee zwemmers - Louis Croenen en Fanny Lecluyse - op de Spelen.

De FFBN heeft zich nu verontschuldigd aan Dumont. "We erkennen onze verantwoordelijkheid in de niet-selectie van Valentine en willen ons daarvoor verontschuldigen", klinkt het.



"Tijdens een vergadering hadden wij beslist om de FINA-criteria toe te passen wat betreft olympische selecties, maar vervolgens gingen wij in de fout door het BOIC daarvan niet op de hoogte te brengen. Zonder deze vergissing had Valentine dan ook op de Spelen gestaan."



"We willen ons ook verontschuldigen voor het gebrek aan empathie en communicatie ten aanzien van Valentine, haar coach en familie in de voorbije weken."



"We zijn ons bewust van onze tekortkomingen en willen er alles aan doen om Valentine te helpen haar volgende doelstellingen wel te bereiken en we verzekeren haar daarvoor optimale werkomstandigheden."