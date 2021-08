Ex-clubs en voetbalbond brengen eresaluut aan Van Moer: "Een legende"

Standard noemt Wilfried Van Moer "een legendarische figuur van de club en het Belgische voetbal". "Hij was een icoon op het middenveld van de Rouches en zal voor eeuwig in het geheugen gegrift staan bij tal van supporters van onze club."

Beveren: "Hij zette onze kleine volksclub op de kaart"

Bij KSK Beveren begon (en eindigde min of meer) het voetbalverhaal van Wilfried Van Moer. Zijn ex-club, die zich afscheurde van het huidige Waasland-Beveren, is hem dan ook niet vergeten.

Antwerp: "Op zijn 21e al de Gouden Schoen"

Bij Antwerp won Wilfried Van Moer zijn eerste van drie Gouden Schoenen, de laatste uit de clubgeschiedenis tot Lior Refaelov afgelopen seizoen werd bekroond.

"Hij kwam in 1965 naar onze club over om er als profvoetballer in eerste klasse aan de slag te gaan. Door coach Harry Game werd hij van flankaanvaller omgevormd tot middenvelder. Een slimme zet, want op zijn 21e won hij al de Gouden Schoen."

"Slaap zacht, Kleine Generaal."