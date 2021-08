Dartswereld in rouw na dood Kyle Anderson (33): "Verschrikkelijk nieuws"

In de voetsporen van zijn vader stond Kyle Anderson op 6-jarige leeftijd al voor een dartsbord. Na 6 jaar aan zijn carrière te timmeren in de BDO maakte hij in 2012 de overstap naar de prestigieuze PDC-bond.

Zeven keer stond de Australiër op het WK darts van de PDC. Vier keer haalde hij de zestiende finales. Zijn 9-darter tegen Ian White in 2013 was ongetwijfeld zijn hoogtepunt in het Alexandra Palace.

Anderson had dit jaar afscheid genomen van de PDC om meer tijd door te kunnen brengen met zijn gezin in Australië. Maar vannacht is hij op 33-jarige leeftijd overleden. De doodsoorzaak is niet bekend.

Veel darters reageren op sociale media verslagen op het nieuws. Onder meer 16-voudig wereldkampioen Phil Taylor betuigt zijn medeleven met de familie van Anderson.