Boerenkool kweken wordt competitieve e-sport met The Stardew Valley Cup

Sinds de kleine indiegame Stardew Valley in 2016 uitkwam, groeide het uit tot een echte publiekslieveling, met meer dan 10 miljoen spelers. Het spel, dat vergelijkbaar is met Minecraft, draait voornamelijk om groenten verbouwen en verkopen.



Het e-sportevent rond de game zal The Stardew Valley Cup heten en draait volgens de organisator volledig om teamwork. “Ploegen van telkens 4 spelers tonen hun kunnen en kennis van het spel en maken zo kans op een prijzenpot van 40.000 dollar”, laat Concerned Ape, de maker van de game, weten.



De teams beginnen op een kleine boerderij aan het strand en gaan samen meer dan 100 uitdagingen aan. De punten die uitgedeeld worden, hangen af van de moeilijkheidsgraad van de voltooide opdrachten. Een knol gaan plukken in het bos levert je bijvoorbeeld maar 5 punten op, terwijl je maar liefst 25 punten kan scoren wanneer je een geschenk geeft aan een dorpsbewoner.



De Stardew Valley cup vindt plaats op 4 september en valt te bekijken via Twitch.