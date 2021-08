"Belgische clubs zijn vooral met zichzelf bezig, niet met lange termijn"

In onze podcast De Tribune bespreken voetbalanalist Wim De Coninck en Flanders Classics-CEO Tomas Van Den Spiegel de manke prestaties van de Belgische voetbalclubs in Europa. Daarbij hekelen ze vooral een gebrek aan langetermijnvisie. "Iedereen is met zichzelf bezig", klinkt het.

De Belgische voetbalclubs hebben vorige week geen goeie beurt gemaakt op het Europese toneel. In hoeverre moeten we ons daarover zorgen maken? "We zitten natuurlijk met die Europese coëfficiënt, waarvoor we toch graag nog wat punten zouden sprokkelen", zegt Wim De Coninck.



"Als Antwerp nog de poules haalt van de Europa League en Anderlecht en Gent in de Conference League, hebben we toch al tot Nieuwjaar om nog wat extra punten te pakken en dat zal ook nodig zijn."



"België staat nu 13e op de ranking en je moet eigenlijk in de top 10 staan, anders heb je vanaf 2023 geen rechtstreekse deelnemer meer aan de Champions League. De Belgische kampioen dreigt dan voorrondes te moeten spelen en we weten allemaal hoe moeilijk dat is."



Enkele jaren geleden kampeerde België nochtans comfortabel in die top 10. Vanwaar die terugval? "Er wordt te weinig op de lange termijn gekeken. Heel veel clubs hebben financiële problemen, ook de topclubs, en moeten de tering naar de nering zeten."



"Sommige clubs zijn ook bezig met investeringen of met een groter stadion, maar dat duurt eeuwen in België. Internationaal stappen zetten is heel moeilijk, want iedereen is met zichzelf bezig."

Tomas Van Den Spiegel heeft als CEO van Flanders Classics al mee voor hervormingen gezorgd in het wielrennen. Heeft het voetbal ook zoiets nodig? "Het klopt wat Wim zegt dat er te weinig naar de lange termijn wordt gekeken. Dat is een typisch Belgische mentaliteit. Iedereen kijkt vooral naar wat belangrijk is voor zichzelf", stelt Van Den Spiegel.



"Clubs worden niet gerund als een modern bedrijf. Bepaalde clubs hebben wel een visie, maar bij veel clubs is dat niet het geval. Je zit in België ook met een heel zwakke Pro League, omdat de clubs dat ook zo gewild hebben."



"In de Pro League wordt er vooral veel ruzie gemaakt. Er komt heel weinig concreets uit en al zeker geen langetermijnvisie. Het gaat altijd over de korte termijn. Dat mis ik hier."

"In andere landen wordt beter gewerkt. Daar durven de clubs ook aan hetzelfde zeel te trekken wanneer het nodig is."



"Het helpt ook niet dat het gros van de clubs in buitenlandse handen is. Veel van die eigenaars zijn niet echt bezig met de lange termijn. Exploitatie staat voorop en het sportieve resultaat of het genot van de fan is dan niet het eerste waar je aan denkt."



"Het is niet zo omdat je iets altijd op een bepaalde manier gedaan hebt en dat het goed gegaan is, dat je het ook zo moet blijven doen. Je moet een club durven te leiden op de lange termijn. Daar is wel wat moed voor nodig."

"Schaalvergroting is logische oplossing"

De grote en kleine clubs zitten ook vaak niet op dezelfde golflengte. "Maar je kunt de topclubs niet verwijten dat ze wel een bepaalde visie ontplooid hebben en dat er op een bepaald moment aan twee snelheden gewerkt wordt," vindt Tomas Van Den Spiegel.



"Het is wel zo dat je zonder kleine clubs geen competitie hebt, dus je moet ze wel meenemen in het verhaal. Daarvoor dient eigenlijk een Pro League, om ervoor te zorgen dat de kleine clubs hun wagonnetje kunnen aanpikken aan de grote clubs." Is een BeNeLeague een oplossing? "Schaalvergroting is een logische stap als je het niveau wilt verhogen en internationaal competitiever wilt worden", weet Van Den Spiegel. "Maar daarvoor moet een draagvlak zijn. In Nederland horen we andere stemmen dan in België."

"Tien jaar geleden hebben we al de play-offs met meer topwedstrijden ingevoerd om op Europees vlak meer concurrentieel te kunnen zijn", merkt Wim De Coninck op. "Dat is, op een aantal uitzonderingen na, niet gelukt. Europees overwinteren is bijna een utopie geworden voor Belgische clubs."



"We zeggen ook al jaren dat er minder clubs moeten zijn in 1e klasse, maar het enige wat we bereikt hebben is dat we nu met meer zijn. Nochtans weten we al heel lang dat dat nefast is voor de kwaliteit. Volgend seizoen zullen er weer 18 clubs zijn in 1e klasse. Iedereen denkt aan zichzelf. En zo blijf je bezig."