Wout van Aert verwelkomt Van der Sande en Laporte bij Jumbo-Visma

Voor Tosh Van der Sande, die in zijn hele carrière alleen maar een wieleroutfit van Lotto heeft gedragen, wordt het zijn eerste avontuur bij een andere ploeg. "Ik was vereerd door de interesse", zegt hij.

"Ik heb 10 jaar voor Lotto gereden, dus het wordt een stevige aanpassing. Maar als Jumbo-Visma je contacteert, dan moet je niet lang twijfelen. Het is het beste team of een van de beste teams ter wereld."

"Het professionalisme sprak me echt aan. Ik kijk er enorm naar uit. Hopelijk kan ik me binnenwerken in de klassieke ploeg om in dienst te rijden van Wout van Aert.”

Christophe Laporte verlaat Cofidis en tekent een contract voor 2 seizoenen bij de Nederlandse wielerformatie. "Dit is een belangrijke stap in mijn carrière en ik sta te popelen om aan dit project te beginnen”

"Ik heb 8 jaar voor Cofidis gereden, dus het is een grote aanpassing. De Vlaamse klassiekers worden mijn grote doel volgend seizoen. Ik hou van die wedstrijden. Er is een mooie ploeg rond Wout van Aert en ik zal mijn best doen om samen te winnen."