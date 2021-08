Week 2 en 3 in de Vuelta: hittegolf, monsterduo en afsluitende tijdrit

Kort samengevat: de sprinters hebben hun beste tijd gehad in deze Vuelta, aanvallers kunnen zich vrijwel voortdurend uitleven, de klimgeiten worden in de slotweek verwend en de klassementsmannen moeten tot en met de slotdag hun tenen uitkuisen.

Week 2: woensdag een gruwelijke muur, enkel vrijdag is een sprint vrijwel zeker

De potentieel entertainende en vooral open tweede week - op papier staan we niet voor beslissende dagen - wordt op gang getrokken met een ritje langs de kust.

Het is bloedheet, een rode draad deze week, maar ook de wind kan het peloton teisteren. Een klimmetje op 15 kilometer van de finish zal veel sprinters parten spelen.



Een sprint, dat is woensdag sowieso uitgesloten in de 11e etappe. Valdepeñas de Jaen is een klassieker in de Vuelta: we finishen op een Spaanse versie van de Muur van Hoei met pentes van meer dan 20 procent.

Ook donderdag trekken enkele hellingen in de tweede helft van het parcours in Andalusië een streep door de kansen van de sprinters, maar vrijdag zullen ze het stukje manchego niet van hun boterham laten halen na een lange en vlakke dag in het zadel.

De echte (lood)zware bergritten ontbreken in het voorlaatste weekend van de Vuelta, maar het geaccidenteerde terrein op zaterdag en zondag wordt zeker geen snipperdag voor de tenoren. Vooral zaterdag zullen ze tijdens de 14e etappe bij de les moeten zijn op de aankomst bergop.