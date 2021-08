Wanneer moet u zeker kijken naar de Vuelta? Op woensdag en donderdag valt de beslissing

Sidderen en beven op woensdag en donderdag, tijdrit als afsluiter

In de slotweek heeft de Vuelta nog een pak pittige ritten in petto met passages over de noordelijke hoogplateaus van Cantabrië, Galicië en Asturië. Slaat Roglic hier zijn slag? Of komen de aanvallen uit een ander kamp?

De 16e etappe op dinsdag is een opwarmertje en een afscheidsfeestje voor de sprinters. Er rest hen daarna nog één opdracht: overleven en elke dag binnen tijd aankomen. Dat wordt vooral woensdag en donderdag een uitdaging om u tegen te zeggen.

Lagos de Covadonga, het is een naam als een klok in de Vuelta-geschiedenis. Wielerliefhebbers kunnen zich in de 17e etappe op woensdag opwarmen aan de betoverende plaatjes naar de gletsjermeren van Covadonga, de renners zullen naar boven strompelen.

Wie dacht dat er daags nadien tijd is om op adem te komen, komt echt wel bedrogen uit. Donderdag krijgen we met de 18e etappe namelijk de koninginnenrit.

De Alto de Gamoniteiro (15 kilometer aan 9,6 procent) is een nieuwkomer en is het orgelpunt van een buffeldagje met 4.500 hoogtemeters.

Ook vrijdag en zaterdag kiezen we vrijwel uitsluitend voor glooiende wegen, goed voor ritprofielen die met een beetje verbeelding aanleunen bij een heuvelklassieker.

Zondag eindigen we niet met een criterium in Madrid, maar we ronden de pelgrimstocht af met een golvende tijdrit in Santiago de Compostella.