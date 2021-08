US Open: 7 Belgen kennen tegenstand in de kwalificaties, primeur voor Bergs

De opvallendste vaststelling: Greet Minnen (WTA-103) en Ysaline Bonaventure (WTA-129) kunnen tegenover elkaar komen te staan in de derde en laatste kwalificatieronde.



Minnen, als zesde geplaatst in de kwalificaties, zal het in de eerste ronde opnemen tegen de 26-jarige Andrea Lazaro Garcia (WTA-232) uit Spanje. Minnen ging er vorig jaar uit in de eerste ronde van de hoofdtabel.



Bonaventure, als 19e geplaatst, komt uit tegen de 28-jarige Française Amandine Hesse (WTA-228). In 2020 bereikte Bonaventure de 2e ronde van de hoofdtabel in New York, haar beste grandslamresultaat.

Maryna Zanevska (WTA-113) bekampt de 30-jarige Amerikaanse Asia Muhammad (WTA-182). De laatste keer dat Zanevska deelnam aan het toernooi in New York was in 2014. Sindsdien is zij er 4 keer niet in geslaagd zich te kwalificeren.

Marie Benoit (WTA-251) tot slot treft de 31-jarige Russische Vitalia Diatsjenko (WTA-139). Benoit zal voor het eerst in haar carrière in de kwalificatieronde op Flushing Meadows spelen.



De vier zullen proberen Elise Mertens (WTA-16) en Alison Van Uytvanck (WTA-58) te vergezellen op de hoofdtabel. Kirsten Flipkens (WTA-116) zegde af, ze is nog niet fit met een enkelblessure.