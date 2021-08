Schandaalmatch in Frankrijk zindert na: "Een belediging voor het voetbal, er moeten sancties volgen"

Het gaat zowaar al niet meer over de komst van Lionel Messi in Frankrijk. Gespreksonderwerp nummer één zijn de zware incidenten tijdens Nice - Marseille gisterenavond.

"Er is een rode lijn overschreden", veroordeelde Roxana Maracineanu, minister van Sport, de gebeurtenissen. "De competitie en clubeigenaars moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Dit is een belediging voor het voetbal. Er moeten sancties volgen."

Het parket van Nice heeft alvast een onderzoek geopend. Dat bevestigt een woordvoerder. "Een onderzoek is lopende, maar op dit moment zijn er nog geen aanhoudingen", luidt het. Woensdag moeten beide clubs ook voor de disciplinaire commissie van de Franse profliga (LPF) verschijnen. Die heeft het in een communiqué over "ernstige incidenten" en kan beide ploegen sancties opleggen.



Vreemd genoeg riskeert Marseille ook om het duel met 3-0 te verliezen, omdat het de wedstrijd niet afwerkte. Maar voorzitter Pablo Longoria heeft al laten weten dat niet te zullen aanvaarden. "De Liga heeft beslist de match te hervatten. Wij hadden besloten om dat niet te doen uit veiligheidsoverwegingen omdat de veiligheid van onze spelers niet gegarandeerd kon worden", verklaarde hij in een videoboodschap.