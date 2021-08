Rolstoeltennisser Jef Vandorpe: "De warmte en luchtvochtigheid zijn wel pittig"

Jef Vandorpe gaat in het enkel- en het dubbelspel (met Joachim Gérard) aan de slag in Tokio. "De weersomstandigheden zijn wel redelijk pittig. De warmte en de vochtigheid vooral. Maar ik heb nog wel een aantal dagen om me daaraan aan te passen", vertelde Vandorpe. "Mijn eerste training heb ik al achter de rug. Het niveau op zich zit wel goed, maar de omstandigheden zijn wel echt zwaar. Ik heb nu nog een aantal dagen. Dus ik heb nog genoeg tijd om me daarop voor te bereiden." "Het is jammer dat er geen toeschouwers worden toegelaten. Mijn ouders hadden bijvoorbeeld heel graag naar hier gekomen. Ze waren dat ook al enkele jaren aan het plannen om naar hier te komen en daar dan een hele reis van te maken."

"Focussen op mijn eigen niveau"

Hoe zal Vandorpe de wedstrijden aanvatten? "Ik pak mijn toernooi aan zoals op elk ander toernooi, wedstrijd per wedstrijd. Ik ga me focussen op mijn eigen niveau, mijn eigen spel, en niet te veel met andere zaken bezig zijn. Niet te ver vooruitkijken ook. Op die manier zou het wel eens snel mis kunnen gaan."



"In het dubbelspel speel ik met Joachim Gérard, voor wie het al de vierde keer gaat zijn. Hij won ook al brons in 2016. We zijn het vijfde reekshoofd."



"Je zou dus wel kunnen zeggen dat we medaillekansen hebben. Maar er is veel concurrentie van andere teams. We gaan het dus ook wedstrijd per wedstrijd aanpakken en ons beste niveau neerzetten. Dat zal zeker nodig zijn om er iets uit te halen."