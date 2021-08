Referee Department: "Buitenspellijn kon niet gebruikt worden, Ricca moest rood krijgen"

Goal Standard: "VAR had niet-nauwkeurige buitenspellijn moeten doorsturen"

Bij KV Oostende konden ze er niet mee lachen. Dat het doelpunt van Amallah niet werd afgekeurd door de videoscheidsrechter, wordt aan de kust met onbegrip onthaald. "We kijken nu alweer uit naar het babbeltje van Frank De Bleeckere van het Referee Department op maandag", klonk het cynisch in een statement.

KV Oostende vraagt, het Referee Department draait. "Bij elke wedstrijdbepalende situatie moet de officiële VAR buitenspellijn gebruikt worden", begint De Bleeckere. "Die wordt op de voet en de grond getrokken. De moeilijkheid was hier evenwel dat de voet van de aanvaller, de verdediger én de bal in de lucht is. Om die situatie nauwkeurig te kunnen inschatten, moeten we beschikken over een 3D-lijn."

En die is er momenteel niet in de Belgische competitie. "De VAR heeft de lijn effectief gemaakt in 2D, maar vervolgens niet doorgestuurd naar televisie. De minder nauwkeurige lijn was geen duidelijk bewijs dat de lijnrechter een fout had gemaakt. De oorspronkelijke beslissing werd dus bevestigd."

"Het Referee Department steunt die beslissing, maar verwacht dat de VAR de gemaakte buitenspellijn toch naar televisie doorstuurt." Dat gebeurde in dit geval dus niet door videoref Nathan Verboomen, wat voor onvrede zorgde bij KV Oostende.