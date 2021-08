Peter Genyn gaat weer voor goud op sprint: "Ben een pak beter dan in Rio"

"Mijn eerste indruk? Het is hier enorm warm en ik heb het idee dat er heel weinig zuurstof in de lucht zit", vertelt Peter Genyn aan Sporza. "Dat zal het grootste probleem zijn. Maar verder ben ik blij dat we hier zijn. De reis was vooral vermoeiend. Het was een heel lange vlucht. Ik zit nu wel met een jetlag. Dus het is zaak dat eerst wat te verteren."



Genyn komt pas de tweede week van de Paralympische Spelen in actie. Maar dat wil niet zeggen dat hij nu even vakantie kan nemen. "Trainen, eten, naar de kinesist gaan en rusten. Dat zal ik doen zodat ik zo goed mogelijk aan de start kan komen. Het gevoel zit wel goed. We hebben een vrij goede stage achter de rug."