Pavel Nedved: "Ronaldo zal dit seizoen bij Juventus blijven"

Geen Cristiano Ronaldo in de basiself voor de openingswedstrijd van Juventus gisteren op het veld van Udinese. Het nieuws dat Ronaldo daar zelf voor koos omdat hij een transfer wilde afdwingen, verspreidde zich als een lopend vuurtje. Zijn coach Massimiliano Allegri drukt dat gerucht echter de kop in.





"Ronaldo voelt zich goed", vertelde de Juve-coach aan DAZN. "Ik heb hem gesproken voor de wedstrijd en gezegd dat hij op de bank zou starten. Hij bleef beschikbaar, hij deed het goed en mocht uiteindelijk toch het veld op."



Ook Pavel Nedved, vicevoorzitter van Juventus, deed zijn zegje. "We moeten niet proberen om sensationele verhalen te verzinnen, daar waar er geen zijn. Het was een beslissing die gemaakt was met de speler. Ik kan bevestigen dat Ronaldo dit seizoen bij Juventus zal blijven."