Omhaal, Ronaldo versus VAR en geslaagd thuisdebuut: dit was er te zien in het buitenland

Een omhaal, de verkeerde naam op het shirt of de VAR die het feestje van Cristiano Ronaldo verpest. Er viel weer veel te beleven op de buitenlandse velden. We willen jullie onderstaande opvallende beelden dan ook niet onthouden.

Ings pakt uit met schitterende omhaal

Danny Ings heeft zijn debuut voor de fans van Aston Villa in Villa Park niet gemist. Tegen Newcastle United pakte de 29-jarige spits zowaar uit met een heerlijke omhaal. Het was al de 2e treffer van de Engelsman, die overkwam van Southampton, in even veel wedstrijden.

Verkeerde naam voor Berghuis

Bij Ajax moeten ze Steven Berghuis nog leren kennen. De man die de Eredivisie beroerde door van Feyenoord naar de Amsterdammers te verkassen, liep in de wedstrijd tegen Twente met een verkeerde achternaam op het shirt rond. "Berghius" stond er te lezen. Een pijnlijke blunder van de Ajacieden.

VAR haalt Ronaldo van zijn wolk

Cristiano Ronaldo startte dan wel op de bank tegen Udinese, ei zo na werd hij nog de held. In de extra tijd, en bij een 2-2-stand, scoorde de Portugees met een rake kopslag. Het truitje ging bij het vieren meteen uit bij de speler van Juventus, maar uiteindelijk ging het feestje niet door, want de VAR had buitenspel gezien.

Szoboszlai scoort 2 pareltjes na lang blessureleed

Dominik Szoboszlai kon zich geen beter thuisdebuut voorstellen. De 20-jarige middenvelder ruilde afgelopen winter Salzburg al in voor Liepzig, maar raakte dan zwaar geblesseerd. Afgelopen weekend mocht hij een eerste keer starten in de Bundesliga en hij deed dat met verve. De Hongaar scoorde 2 pareltjes in de met 4-0 gewonnen partij tegen Stuttgart.

"You'll Never Walk Alone" weerklinkt weer

Wat hebben we ze gemist, de voetbalfans. Ook in de Premier League zijn er weer volle stadions te bewonderen. Zo weerklonk voor het eerst in lange tijd nog eens "You'll Never Walk Alone" op Anfield Road. En dat door de kelen van duizenden Liverpool-supporters.

Depay redt de Catalaanse meubelen