Michel Wuyts: "75 procent kans voor Roglic, Ineos is zijn grandeur kwijt"

1. Geeft Primoz Roglic de eindzege nog uit handen?

Voor 75 procent heeft Primoz Roglic alles op zak. Hij straalt enorm veel rust en zelfverzekerdheid uit. Hij heeft een fantastisch fysiek vermogen en ik zie hoe zijn grote tegenstanders één voor één sneuvelen. Een pijnpunt is dat zijn ploeg Jumbo-Visma niet op zijn niveau is, maar de jongste etappes ging het beter. Als Sepp Kuss en Steven Kruijswijk dat niveau blijven halen, dan kan het. Jumbo-Visma heeft hier niet de inhoud van de Tour, maar voor de Vuelta kan dit wel volstaan.

2. Wie is de grootste uitdager van Primoz Roglic?

Alleen Enric Mas blijft nog overeind en hij heeft met Miguel Angel Lopez een ploegmaat op plaats 3. Met z'n tweeën kunnen ze dan een spel spelen waardoor Roglic in de verdrukking kan komen. Mas doet er goed aan om de eerstvolgende dagen gewoon op het wiel van Roglic te rijden. Daar waar het toe doet, kan hij Lopez dan op pad sturen, waardoor de Sloveen eventueel zenuwachtig wordt en in de fout gedwongen wordt. Let wel: de Vuelta wordt altijd schromelijk onderschat. Ik vind dit na de Tour de zwaarste ronde. En het venijn zit in de slotweek met etappes naar Lagos de Covadonga en El Gamoniteiru. Je mag onderweg dus niet te gek doen.

3. Wat moeten we denken van Ineos Grenadiers?

Je zag bijvoorbeeld zondag overmoed bij Ineos, dat uiteindelijk zijn eigen mensen heeft geslachtofferd. Het is me een raadsel waarom ze dat gedaan hebben en het is een nog groter raadsel waarom Egan Bernal zichzelf in de vernieling rijdt. En wat doet Adam Yates? Ik hoop dat hun beste week nog komt, maar het komt er gewoon niet uit. Yates kon een volledig seizoen toeleven naar deze Vuelta. Hij valt aan, maar valt even snel terug. Ineos is een hoopje los zand, de grandeur is weg. Dat is de optelsom van individuele tekorten. Een ploeg trekt zich op aan de almacht van de kopman en Bernal heeft die niet. Hij heeft weer rugklachten, heeft na de Giro corona gehad, ... Ik begrijp ook niet dat Tom Pidcock uitspraken doet dat hij na de Spelen 3 weken gefeest heeft. Dat kun je niet maken als prof... Richard Carapaz is ook niet denderend, maar hij heeft het excuus dat hij tot het einde heeft moeten vechten in de Tour.

4. Is Mikel Landa weer een grote ontgoocheling?

Het is al een jaar of 8 dat ik verwacht dat Mikel Landa de hemel gaat bestormen. Hij heeft een paar keer zijn hemel laten zien, vooral dan in de Giro. Ik blijf er ook bij dat hij de mooiste klimmer in jaren is, maar hij kent zichzelf niet. Hij heeft een heel beperkt zelfinschattingsvermogen waarbij hij altijd in de fout gaat en op zijn terrein ten onder gaat. Het is al zo vaak gebeurd dat je je erbij moet neerleggen en moet hopen dat ze in zijn ploeg de switch maken, zoals Damiano Caruso en Jack Haig zondag deden.

5. Wat mogen we nog van de Belgen verwachten?