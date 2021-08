Memorial Van Damme strikt zilverenmedaillewinnaar op de 100 meter

Bromell heeft met 9.77 de snelste tijd van het jaar achter zijn naam. Die zette hij op 10 juli neer in Florida. Enkele weken later greep hij met een milliseconde naast een finaleplaats op de Olympische Spelen.

Fred Kerley deed het in Tokio een pak beter. Hij snelde met 9.84 naar olympisch zilver achter de verrassende Italiaan Marcell Jacobs (9.80). Dankzij de komst van Kerley naar de Memorial staat de teller van het aantal olympische medailles van Tokio dat in Brussel te zien zal zijn op 33.

De Memorial Van Damme is de voorlaatste manche van de Diamond League. Een week later volgt de slotwedstrijd in Zürich.