Lukaku: "Ik had voorgevoel: 12 jaar geleden scoorde ik 1e goal voor Anderlecht"

"Ik heb al veel hoogtepunten meegemaakt in mijn carrière, maar dit was het hoogste. Zeker weten."

Zenuwen had de Rode Duivel naar eigen zeggen niet meer. "Ik was opgestaan met een goed voorgevoel dat het vandaag wel eens zou lukken", verklapte hij. "Precies 12 jaar geleden scoorde ik op 16-jarige leeftijd mijn eerste profgoal voor Anderlecht."

"Het was het perfecte tweede debuut", straalde hij. "Ik ben heel blij met de overwinning. Het is leuk om te winnen tegen Arsenal na zo'n collectieve prestatie. We hadden nog meer kunnen scoren."

Dat Lukaku scoort in zijn eerste match, is geen verrassing. De spits deed het al eens voor bij West Brom, Everton, Manchester United en Inter. Maar dat het nu ook lukt bij zijn herkansing bij Chelsea, deed zichtbaar deugd.

Lukaku werd met open armen ontvangen in Londen. "Het was geweldig. Hier droom ik al van sinds ik 10 jaar ben. Het is geweldig dat ik deel kan uitmaken van Chelsea. Dit was mijn grootste wens. Ik wil dat dit blijft duren."

Toch was het ook wat aanpassen voor de Rode Duivel: hij moest niet alleen aanvallen, maar ook meer verdedigen. "De meeste teams waarvoor ik heb gespeeld, waren heel goed op de counter. Nu spelen we met veel druk vooraan. Maar ik wil blijven verbeteren en nieuwe dingen leren."

Lukaku gaf wel zijn visitekaartje af, maar weet dat hij veel concurrentie heeft in de voorhoede. Kai Havertz, bijvoorbeeld, die Chelsea de Champions League-trofee bezorgde. "Onze samenwerking was zeer goed", zei Lukaku.

"Er zitten veel getalenteerde jongens in de kern, die heel hongerig zijn. Dat is goed voor mij, want zo zijn er veel ploegmaats waar ik combinaties mee kan opzetten. De trainer moet keuzes maken. Het belangrijkst is dat de spits gevaarlijk is."