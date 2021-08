Geen hoerastemming bij bondscoach Yellow Tigers: "Enthousiasme is ook een bedreiging"

Bondscoach Gert Vande Broek was er - zoals altijd - als de kippen bij om de eventuele euforie de kop in te drukken. Hij sprak over "een memorabele overwinning", maar dan volgde al snel de nuance.

"Vandaag was het niet zo dat we dachten dat we konden winnen, enkele speelsters waren zeker dat we zouden winnen. Dan blokkeer je en begin je te enthousiast. We maakten heel domme fouten in de eerste set."

Volgens Vande Broek profiteerden de Belgen daarna van de Russische nonchalance. "Daar hadden we op gerekend. Dat lijkt blufpoker, maar het is heel kenmerkend voor deze Russische ploeg dat ze nonchalant worden."

"Ik ben ook gestopt met veel te coachen. Zo'n match met veel wisselende emoties en een wisselend niveau heb ik niet veel meegemaakt. Het was een heel zware match als coach."

Moeten de Tigers nu met de voetjes op de grond gezet worden? "Deze groep kan een hoog verwachtingspatroon hebben en dat kan verlammend werken. Als ze tegenslagen hebben, dan kunnen ze heel fel terugvallen in een match qua niveau."

"We moeten met heel veel realisme de volgende match voorbereiden en wijzen op de gevaren en lessen uit deze wedstrijd."

"Het is sowieso een bedreiging voor deze groep: enthousiasme is een sterkte, maar soms werkt het omgekeerd. Maar dit is wel een goeie leerschool."