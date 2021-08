Flipkens moet ook verstek geven voor de US Open: "Mijn lichaam is nog niet klaar"

Flipkens blesseerde zich in Abu Dhabi aan de enkel en moest daardoor Roland Garros, WImbledon en de Olympische Spelen laten schieten. Nu zegt de 35-jarige tennisster ook af voor de US Open.

"Ik heb de laatste dagen veel getwijfeld omdat ik weer op het plein kan trainen. Het voelt goed om weer te slaan", vertelde Flipkens op Twitter.



"Maar mijn lichaam is nog niet klaar om wedstrijden te spelen. Mijn medisch team adviseerde me dat het te vroeg zou zijn om terug in competitie te treden en dat ik nog enkele weken nodig heb om wedstrijdfit te geraken. Daarom heb ik beslist om niet te spelen op de US Open."





De US Open start op 30 augustus en eindigt op 12 september.