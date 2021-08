Flanders Classics-CEO Van Den Spiegel: "WK in Leuven moet achteraf bij de mensen blijven hangen"

Zware organisatie

Met Flanders Classics heeft Van Den Spiegel ervaring op overschot als het aankomt op wielerkoersen organiseren: de voorbije edities van onder meer de Ronde van Vlaanderen en Gent-Wevelgem kwamen van zijn hand.



Het WK - de tijdritten tussen Knokke-Heist en Brugge en de wegritten met startplaats Antwerpen en aankomst Leuven - loopt van 18 tot 26 september. Van Den Spiegel neemt de organisatie samen op met Golazo , de organisator van onder meer de Memorial Van Damme en BinckBank Tour.



“Had ik de vraag een jaar geleden gekregen, had ik gezegd dat we ver voor op schema zaten. En dat niemand het ooit al zo goed als wij zouden organiseren. Maar ik moet nu wel zeggen dat het een heel zware organisatie is, want je hebt het over een evenement van 8 dagen met heel wat side-events."



"Zowel voor ons als voor Golazo is het wellicht het grootste evenement dat we al georganiseerd hebben. En het gaat daarbij zelden over koers.” (lacht)



Is dit qua werklast de Ronde Van Vlaanderen maal twee? “Dat is heel moeilijk te zeggen. De mannenwegrit op zondag kan je vergelijken met de Ronde, maar daar zitten nog 7 dagen voor aan events en tijdritten."



"Daarbij wordt dit grotendeels gefinancierd door overheidsgeld, dus dat maakt dat er ook wel een verwachtingspatroon is waaraan wij moeten voldoen.”



“We houden natuurlijk ook rekening met de geldende coronamaatregelen voor events, maar daar zijn we optimistisch over. Gisteren zat ik ook gewoon met 24.000 anderen in Jan Breydel.”



“De bedoeling is absoluut dat er dan ook iets van blijft hangen en dat er nog jaren over gepraat zal worden. Nu beginnen we dus ook al volop te communiceren over ons WK, de renners vertrekken niet uit het niets vanuit Antwerpen.”

We wilden vooral een Belgisch parcours, bij de mannen én bij de vrouwen. CEO Tomas Van Den Spiegel

Kansen voor Van Aert en Kopecky

Het parcours zelf is alvast om van te smullen. Wim De Coninck – voetbalanalist met fietsbenen – praat erover mee: “Ik heb gezien dat er 42 hellingen en 2.500 hoogtemeters in het parcours verstopt zitten. Het zal dus een afvallingsrace worden die een heel mooie wereldkampioen zal opleveren, genre Evenepoel, Alaphilippe of Van Aert.”



Na zijn sterke en constante prestaties doorheen het jaar en zijn zilveren plak op de Spelen zullen alle ogen ontegensprekelijk opnieuw op Wout van Aert gericht zijn. “Ja, maar hij blijft daar heel kalm onder”, meent De Coninck.



“Dat was ook al het geval in Japan, waar hij omsingeld en voortdurend geviseerd werd. Net daarom is een goeie Evenepoel naast hem belangrijk. En in Denemarken heeft hij bewezen dat hij zijn oude zelf teruggevonden heeft – ook al kwam hij daar niet in het sterkste deelnemersveld terecht.”



Kijken we naar de vrouwen, dan durft Van Den Spiegel Lotte Kopecky wel aan te stippen. “Annemiek van Vleuten heeft vorig jaar al haar ontgoocheling laten blijken, omdat het niet zo zwaar is als bij de mannen, maar wij maken wel een parcours met in het achterhoofd de mogelijkheid voor een Belgische winnaar en winnares. We wilden vooral een Belgisch parcours, bij de mannen en bij de vrouwen.”

Tomas Van Den Spiegel.

Onderschatte koers

Donderdag wordt in Overijse de Druivenkoers gereden, en dat mogen we met inbegrip van het parcours en het deelnemersveld misschien wel de generale repetitie van het WK noemen. “De Flandrien-lus met de intussen bijna mythische Moskesstraat zit verweven in de Druivenkoers, daar komen Alaphilippe en Asgreen de benen al testen”, weet Van Den Spiegel.



“Dat heeft alles met het WK te maken. Die mannen komen echt kijken wat het zal kosten om wereldkampioen te worden.” "Twee jaar geleden hebben we met Flanders Classics al beslist om het parcours van de Brabantse Pijl aan te passen, en die Moskesstraat is daarin al een aantal keer scherprechter geweest”, vertelt Van Den Spiegel.



“Waar de wedstrijd vroeger vaak eindigde in een massasprint, is het nu echt wel pittiger geworden”, voegt De Coninck toe.



“Als ik voor ons onze eigen winkel mag spreken, vind ik het een erg onderschatte koers die nog heel veel potentieel toont”, sluit de CEO af.



“Dat zie je ook aan de winnaars van de voorbije jaren (Pidcock, Alaphilippe, Van der Poel, red). Dus we gaan ervan uit dat het WK in België in diezelfde streken ook zal blijven hangen.”