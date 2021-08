Filip Joos zag getransformeerde Lukaku bij droomdebuut: "Je kon alleen maar wow zeggen"

Luks Like Trouble. Romination. Luk Who's Back. Na één match mochten de Britse tabloids al hun meest lovende woordspelingen bovenhalen voor Romelu Lukaku. De aanvaller was 90 minuten lang een gesel voor Arsenal - zijn doelpunt na 15 minuten was de kroon op het werk. Ook Filip Joos keek in het Emirates Stadium met grote ogen naar de Lukaku-show. "Het was een echt droomdebuut", oordeelt de commentator. "Het duurde eerst 10 minuten vooraleer Jorginho en Kovacevic de bal naar Lukaku durfden inspelen, met een mannetje in zijn rug. Maar eenmaal dat gebeurde, was het hek van de dam. Áls Pablo Marí geslapen heeft - dat lijkt me sterk - heeft hij ongetwijfeld nachtmerries gehad."

Het straffe was: eigenlijk paste Lukaku zich niet aan aan Chelsea, maar Chelsea wel aan Lukaku. Filip Joos

Joos zag hoe het puzzelstukje-Lukaku perfect inpaste bij Chelsea. "Ze waren écht goed. Lukaku zei nadien ook dat het de eerste keer is dat hij in dit soort ploeg speelt. Eentje die de bal heeft, niet countert. En het straffe was: eigenlijk paste Lukaku zich niet aan aan Chelsea, maar Chelsea wel aan Lukaku. Hij nam de ploeg echt bij de hand."

De Engelse kranten mochten al meteen hun creatiefste woordspelingen bovenhalen voor Lukaku.

Daar kwam bovenop dat Arsenal de ideale prooi was voor de Rode Duivel. "Het was een match van jongetjes tegen mannen", aldus Joos. "Binnen 10 jaar herinneren we ons het debuut van Lukaku als een topper tussen Arsenal en Chelsea, maar de tegenstander van gisteren was (door blessures) eigenlijk een ploeg uit de rechterkolom van de Premier League." "Arsenal slaagde er op geen enkel moment in om de passlijn naar Lukaku af te snijden. Dan kom je eigenlijk uit bij Sambi Lokonga - het is nooit zijn sterkste punt geweest. Xhaka was tactisch dan weer een drama. En ook de 60.000 fans in het stadion speelden vreemd genoeg in de kaart van Chelsea. Voor eigen publiek kon trainer Mikel Arteta het niet maken om afwachtend te spelen."

Bij Manchester United zag je de spelvreugde bij Lukaku niet meer, gisteren stond er iemand die genoot. Filip Joos

Ach, flauwe tegenstander of niet: het zal Lukaku weinig uitmaken. Het belangrijkste is dat de spits uitstekend begonnen is aan zijn nieuwe hoofdstuk in de Premier League. Joos ziet dat de Rode Duivel in niks meer te vergelijken is met de speler die Manchester United enkele jaren geleden verliet. "Eerst en vooral valt op dat Lukaku bijzonder scherp staat. Ook zijn houding is compleet anders. Bij Manchester United zag je de spelvreugde niet meer bij Lukaku - hij zat in een toxische omgeving." "Nu stond er iemand die genoot. Bij het oplopen van het veld al even de fans van Chelsea groeten, nadien interviews in alle talen. Romelu is een straffe gast. En zijn impact op de ploeg was zó groot en zijn prestatie zó straf, dat je alleen maar kunt zeggen: wow. Na gisteren twijfel ik er niet meer aan dat Romelu minstens 20 goals scoort. Eerder 30 zelfs."

