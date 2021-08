Devos: "Schrijf een medaille nog niet op, want anders ga ik eraan denken"

Laurens Devos komt ook in actie in het gewone circuit. "Ik probeer zowel bij de mindervaliden als bij de validen te spelen. In Duitsland speel ik in competitie bij de validen. Mijn doel is om aan de Olympische Spelen deel te nemen", zegt hij.

"Ik wil de Olympische en de Paralympische Spelen combineren. Dus ik wil ook zo lang mogelijk meedraaien bij de valide spelers. Het niveau ligt daar ook hoger. Ik hoop dat ik daar nog lang kan meedraaien en zo ook beter worden. Mijn grootste droom is om beide Spelen te combineren. Dat zou echt mooi zijn."