Advocaat Nainggolan: "Radja hoopt geen sportieve sanctie te krijgen"

Radja Nainggolan werd zaterdagavond tegengehouden door de politie: hij had te veel gedronken én reed te snel. Hij is zijn rijbewijs al zeker 15 dagen kwijt. In een persbericht toonde de middenvelder al berouw (zie: lees ook).

"Radja beseft dat het niet voor herhaling vatbaar is", verduidelijkt zijn advocaat Omar Souidi nog eens bij Sporza. "Hij geeft toe dat hij niet het voorbeeld was voor de kleine Radja's die naar hem opkijken en dromen van een mooie carrière in het voetbal."

"Hij wil absoluut niet goedpraten wat er is gebeurd, maar de context is wel relevant. Het was zijn eerste vrije avond sinds zijn terugkeer in België en hij heeft zich laten onderdompelen in een warm nostalgisch bad."

"Dat hij zich liet omringen door jeugdvrienden, is een menselijke reflex. Na meer dan 16 jaar in het buitenland wil je de mensen terugzien die voor eeuwig in je hart zitten. Dan beleef je de avond meer met de emotie en het hart dan met de ratio."

"Nogmaals, dat praat het niet goed en het is niet voor herhaling vatbaar. Hij wil een waardige vertegenwoordiger zijn voor Antwerp. De club wordt geleid door professionele bestuurslui en hij wil met dezelfde insteek spelen."