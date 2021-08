Pijlsnelle Elaine Thompson-Herah: "Ik denk dat het wereldrecord mogelijk is"

Elaine Thompson-Herah is de sprintkoningin van de atletiekpiste. De 29-jarige Jamaicaanse werd in Tokio drievoudig olympisch kampioene, maar bolt na het Japanse succesverhaal niet uit. Op de Diamond League-meeting in Eugene klokte ze op de 100 meter af in een verbluffende 10"54, maar de honger van Thompson is nog niet gestild.