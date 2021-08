Organisatiecomité van Paralympische Spelen verstrengt de coronamaatregeleen

Zo zal het personeel dat in het paralympisch dorp verblijft en in Japan woont elke dag worden getest in plaats van om de vier dagen.



Ook vervalt voor sommigen de toelating om na veertien dagen quarantaine het openbaar vervoer te gebruiken en zich vrij te bewegen.



Eerder was al beslist dat de Paralympische Spelen net als de Olympische Spelen achter gesloten deuren zullen plaatsvinden. Alleen voor Japanse schoolkinderen wordt een uitzondering gemaakt.



Daarnaast geldt overal mondmaskerplicht en worden alle atleten dagelijks getest.



In Japan is het dagelijks besmettingscijfer gestegen tot ruim 25.000 gevallen, hoewel in bepaalde regio's zoals Tokio de noodtoestand van kracht is. Van de Japanse bevolking is wel nog maar 40 procent gevaccineerd.



Hoewel de Paralympische Spelen nog moeten beginnen, noteerde de organisatie toch al 131 coronagevallen gelinkt aan het evenement. Voor de Olympische Spelen werden 547 besmettingen gemeld.