Niek Kimmann kleeft wereldtitel aan olympisch BMX-goud

Niek Kimmann doet nog wel een belletje rinkelen. De Nederlander leek in Tokio een pechvogel te worden toen hij op een official knalde en een breuk in zijn knieschijf opliep.

Maar Kimmann gaf geen krimp, veroverde olympisch goud en nam nu in Papendal ook nog het WK voor zijn rekening. Hij volgt Twan van Gendt op, die in de kwartfinales werd gewipt en wil kappen met BMX.

Bij de vrouwen mocht de olympische kampioene Bethany Shriever de regenboogtrui aantrekken. De Britse hield respectievelijk de Nederlandse Judy Baauw en haar landgenote Laura Smulders achter zich.